GÜNCELLEME 2 - Akdeniz'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına operasyon

MUĞLA (AA) - Türk polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Süveyş Kanalı açıklarında operasyon yaptığı Kongo bayraklı gemide 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen Kongo bandıralı ticari bir geminin Süveyş Kanalı açıklarında seyrettiğini belirledi.

Ekipler, mürettebatının tamamı Türk olan gemideki uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisine de ulaştı. Uluslararası sözleşmeler gereği, "Commander Tide" isimli bu gemi ve mürettebatının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığı ile irtibat kurularak Deniz Kuvvetleri Komutanlığından destek sağlandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlileri ortak operasyonu Süveyş Kanalı açıklarından başlattı.

Uluslararası sulardaki operasyon, geminin 9 kişilik mürettebatıyla 2 Haziran gecesi alınıp yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına getirilmesiyle sona erdi.

- Uyuşturucuyu gizli bölmelerde saklamışlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Muğla Narkotik Birimi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gemide yaptığı aramalarda "zula" tabir edilen gizli bölmeler açığa çıkarılarak, bölmelerden birinde 40 çuvalda yirmi beşerli paketlerde olmak üzere toplam 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi. Bunun, Türkiye'nin yakın tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüklü miktarda eroin olduğu belirtildi.

Gözaltına alınarak Muğla Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Operasyonun, 22 Mayıs 2016 tarihinde Akdeniz'de düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Er Alper Al anısına ithaf edildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün gerek ülke sınırları içinde gerekse uluslararası alanda narkotik madde ticaretine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

- Ele geçirilen uyuşturucu sergilendi

Türkiye'nin uluslararası sularda gerçekleştirdiği büyük operasyonlar arasında yerini alan "Er Alper Al Operasyonu"nda ele geçirilen uyuşturucu çuvallarla Marmaris Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Müdürlük girişinde 40 çuvalda, özel olarak hazırlanmış bin 7 pakette sergilenen bir ton 71 kilogram eroin basın mensupları tarafından görüntülendi. Uyuşturucu maddelerin başında ise gemideki operasyona katılan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde bulunan uyuşturucu madde arama köpeği "Zeta" da yerini aldı.

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan 9 mürettebatın ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

- Tarihe geçen uyuşturucu operasyonları

Türk güvenlik güçlerinin, Ocak 1993'te ABD'li yetkililerle "Kısmetim-1" ve "Lucky-S" gemilerine Akdeniz'deki uluslararası sularda yaptığı ortak operasyonlarda 18 ton eroin ele geçirilmişti. "Kısmetim-1" güvenlik güçlerine yakalanacağını anlayan personeli tarafından içindeki 3,5 ton eroinle batırılmıştı. Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan 14 ton eroinle yola çıkan "Lucky-S" ise uluslararası sularda ABD ekiplerince tarafından uzun süre takip edilmiş, daha sonra Akdeniz açıklarında Türk güvenlik güçleri operasyon yapmıştı. Operasyonda 14 ton eroin ele geçirilmiş, 17 kişi yakalanmıştı.

Uluslararası sularda seyreden Bolivya bandıralı "Joudi" adlı ticari gemiyle yüklü miktarda uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Ocak 2016 tarihinde bir uçak ve bir helikopterle havadan, "Umut" ve "Yaşam" gemileriyle de denizden operasyon düzenlemişti. "Albatros Harekatı" adı verilen operasyonda, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı narkotik ve özel harekat timlerinin de desteğiyle Kıbrıs Adası'nın güneyinden itibaren takibe alınan gemiye, Türkiye'ye 322 mil, Libya kıyısına 35 mil, Tobruk Limanı'na 55 mil uzaklıkta, uluslararası sularda operasyon düzenlenmişti. Gemide 13 ton esrar ele geçiren ekipler, 9 kişiyi gözaltına almıştı.