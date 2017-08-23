GÜNCELLEME 2- Aydın'da otomobil tıra çarptı: 4 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 genç yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Kabak (21) yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, Aydın-Denizli karayolu İsabeyli Kavşağı'nda Sefa Öncül'ün (29) kullandığı 20 D 1973 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Kabak ile aynı araçta bulunan Oğuzhan Uslu (20), İbrahim Göğebakan (20) ve Yarkın Kaya'nın (21) olay yerinde öldüğü belirlendi.



Tır sürücüsü Öncül, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kazada yaşamını yitirenlerin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bu yıl kazanan Oğuzhan Uslu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Koca Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.



Uslu'nun cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz de katıldı.



Bu yıl, Amasya Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü'nü kazanan İbrahim Göğebakan için de Hamidiye Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Göğebakan'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Yarkın Kaya için ikindi namazına müteakip Yeni Sinan Camisi'nde; Dokuz Eylül Üniversitesini bu yıl kazanan Aydın Kabak için de Koca Camisi'nde tören düzenlendi.



Kaya ve Kabak'ın cenazeleri Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü Öncül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.