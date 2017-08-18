GÜNCELLEME 2 - Aydın'da silahlı kavga

AYDIN (AA) - Aydın'da çocuk gürültüsü nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada yaşamını yitiren çocuk toprağa verildi.
Orta Mahalle'de Adnan Gök, iddiaya göre sokakta gürültü yaptığı gerekçesiyle Cemal Efe Harman'a (15) bağırdı.
Çocuğun babası Olcay Harman (40) da Gök'e uyarıda bulununca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan Gök, pompalı tüfekle ateş etti.
Olayda, baba Harman ile oğlu Cemal Efe ve ağabeyi Turgay Harman (44) yaralandı.
İhbar üzerine çevik kuvvet, olay yeri inceleme, asayiş ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.
Polis kavgaya müdahale ederken yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
- 15 yaşındaki çocuk öldü
Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan lise 1 öğrencisi Cemal Efe Harman, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Harman için Koçarlı ilçesi Çakmar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Sağ kolu sargıya alınan ağabeyi Turgay Harman, bu şekilde katıldığı cenaze namazında gözyaşı döktü.
Harman'ın naaşı cenaze namazının ardından Çakmar Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan gözaltına alınan zanlı Adnan Gök, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.