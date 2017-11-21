GÜNCELLEME 2 - Bartın açıklarında Rus gemisi sürüklendi

BARTIN (AA) - Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, helikopterle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Rus bayraklı " Nefterudovoz 29M" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.

Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca helikopter talep edildi. Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gemideki 6 Rus personel alınarak, Bartın Limanı'na getirildi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bartın açıklarında 1,5 kilometre açıkta demir atarak bekleyen Rus bandıralı 2600 grostonluk "Nefterudovoz 29" isimli gemi, kötü hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden 500 metre sürüklendi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından, geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

- "Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı"

Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi mürettebatının sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını ve herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.

Dirim, "Olumsuz hava koşulları dün akşam başladı. Gemi bu sabah SOS verdi. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gemi personelini sağ salim kurtardı. Şu an için sağlık durumları iyi. Gemi için tehlikeli bir durum da yok. Gemi personeline ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

Kurtarılan Rus kuru yük gemisi, İnkumu sahiline 500 metre açıkta bekletiliyor.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya bayraklı geminin, saat 07.02'de demir taradığı için yardıma ihtiyacı olduğunun Bartın Liman Başkanı tarafından bildirildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bahse konu gemiyle saat 07.05'te telsiz irtibatı kurularak gemide bulunan 6 mürettebatın tahliye talebinin teyit edildiği aktarılan açıklamada, müteakiben görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile 1 sahil güvenlik dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma timi tarafından havadan ve karadan kurtarma faaliyetine başlandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik helikopteri arama kurtarma operatörü tarafından, kurtarma vinci marifetiyle bahse konu gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde kurtarıldığına ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu gemi, 7 Ekim 2017 tarihinde Rostov'dan kalkarak 10 Ekim 2017 tarihinde Bartın Limanı'na yanaşmış ve 3 bin ton pik demir boşaltmıştır. Geminin, yükünü boşaltmasına müteakip Bartın Liman Başkanlığı tarafından geminin belgelerinin süresinin dolması ve makine arızası nedeniyle seyrine izin verilmemiş ve 13 Ekim 2017 tarihi itibarıyla Bartın Limanı'nda yer olmadığı için demir sahasına demirletilmiştir. 7 Kasım 2017 tarihinde Rusya tarafından bayrak devleti olarak sörvey denetimine tabi tutulmuş ve 8 Aralık 2017 tarihine kadar römorkörler tarafından çekilmesi yönünde hakkında rapor düzenlenmiştir."