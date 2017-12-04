GÜNCELLEME 2 - Bir askerin kediye işkence yaptığı iddiası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen er, serbest bırakıldı.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren T.H, ardından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 151/2 maddesinde düzenlenen ve 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezasını öngören "mala zarar verme" suçundan "Haklı bir nedeni olmaksızın, sahipli hayvanı öldürdüğü ya da işe yaramayacak hale getirdiği" gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan T.H, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kediye işkence yapmakla suçlanan er T.H'nin Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı.

- Hakimlik, sahipsiz hayvanlar için Anayasa Mahkemesine başvuracak

Açıklamada, TCK'da sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin bulunmadığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince, hukukumuzda hayvana yönelik suçlarla ilgili olarak TCK 151/2 düzenlemesinin sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlara ilişkin mevzuatımızın yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin TCK yahut sair kanunlarda bulunmadığı, iş bu noksanı izale anlamında TCK 151/2’de yer alan sahipli kelimesinin tasfiyesi ile sahipsiz hayvanlar yönünden de hukuki himayenin ve cezai müeyyidenin sağlanmış olacağı anlaşıldığından 'sahipli' kelimesinin anayasaya aykırılığı hususunda Anayasa Mahkemesine itiraz başvurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

- Zanlıya 2 bin 252 lira idari para cezası uygulandı

Şüpheli T.H'nin Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 190. maddesince adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, T.H'nin adli kontrol tedbirleri kapsamında haftanın 7 günü, günde 2 defa kolluk birimine gelerek imza atmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, hakimlikçe T.H'ye, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"nun 8. maddesinin 2. fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi gereğince 2 bin 252 TL idari para cezası uygulandığı bildirilerek, zanlı hakkında Milli Savunma Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş heyetinin idari tahkikat işleminin sürdüğü belirtildi.

- Olay

Kent merkezindeki subay orduevinde sivil giyimli kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. İhbarın değerlendirmesiyle hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan er T.H, inzibatlarca gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya karışan T.H'nin, "uyuşturucu kullanmak"tan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilmişti.