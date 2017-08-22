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GÜNCELLEME 2 - Bodrum'daki silahlı saldırı

- Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Bodrum'daki silahlı saldırı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gece kulübüne düzenlenen, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dursun Ç, A.C.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlılardan Dursun Ç. "Neden yaptın?" sorusuna "Ben kimseyi öldürmedim." karşılığını verdi.

Olay yerinde olduğu iddia edilen araç sürücüsü E.K. ise gazetecilerin sorularına karşılık, "Biz tatil amacıyla geldik." dedi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Saldırıyla ilgili kimliği tespit edilen dördüncü kişinin farklı bir suçtan Ankara'da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Bodrum'un Göltürkbükü Mahallesi'ndeki iki gece kulübüne 30 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıda, Furkan Say (22) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.


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