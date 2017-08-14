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GÜNCELLEME 2 - Burkina Faso'da restorana saldırı

- İletişim Bakanı Dandjinu, başkentte düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğünü duyurdu ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Burkina Faso'da restorana saldırı

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi.

Burkina Faso İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinu, AA muhabirine açıklamada, Vameh Kurumah Caddesi'ndeki restorana gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dandjinu, saldırıda ağır yaralananlar olduğu için ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Emniyet yetkilileri, 3 veya 4 silahlı saldırganın motosikletlerle geldikleri restorandakilere rastgele ateş ettiğini açıkladı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonun, rehin alınan 15'e yakın kişinin kurtarılmasının ardından sona erdiğini kaydetti.

Öte yandan Yalgado Uedraogo Hastane kaynakları, saldırıdan etkilenen yaralıların psikolojik destek aldıklarını aktararak yaralılar için halkı kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Saldırıda bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir vatandaşın yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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Anahtar Kelimeler:
Burkina FasoSaldırı
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