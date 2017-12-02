GÜNCELLEME 2 - Bursa'da işçileri taşıyan midibüs devrildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün otomobile çarparak başka bir otomobilin üstüne devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine doğru seyreden Taner B. idaresindeki 16 S 2106 plakalı midibüs, Mudanya Yolu olarak da bilinen Sanayi Caddesi'nde hafif raylı sistem BursaRay'ın İhsaniye İstasyonu yakınında aynı yöne giden Cemal Gökhan Ç. yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobile çarptı. Midibüs, çarpmanın etkisiyle savrularak Erdoğan Aktürk'ün kullandığı 16 UAU 77 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Midibüsün, bir otomotiv fabrikasının 16.00-24.00 vardiyasından çıkan işçilerden bazılarını taşıdığı belirtildi.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 acil servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Kazada, midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile 16 SJT 66 plakalı araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) hayatını kaybetti.



Cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yaralanan ve ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılan 11 kişiden 1'inin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, midibüs ve otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan midibüs sürücüsü Taner B. ile otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- OYAK Renault'da üretime bir gün ara verildi



OYAK Renault'dan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde meydana gelen ve fabrika çalışanlarını taşıyan servis aracının karıştığı elim trafik kazasında, işçilerden Mesut Güney, Hakan Şibay ve Güray Kanşıra'nın hayatını kaybettiği belirtildi.



Kaza yerine gelen ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"OYAK Renault ilgili birimleri kaza ilk duyulduğu andan itibaren sağlık ve emniyet görevlileri ile irtibata geçmiştir. Hayatını kaybeden ve yaralanan arkadaşlarımızın ailelerine her türlü destek verilmekte olup, yaralanan arkadaşlarımızın tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Diğer taraftan kazanın nedenine ilişkin araştırma adli makamlar tarafından devam etmektedir. Bu acı kaza sonrası fabrikamızda üretime bir günlük ara verilmiştir. Hepimizi derinden yaralayan bu üzücü kazada vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı arkadaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."



