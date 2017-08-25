GÜNCELLEME-2 Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gözaltına alınan, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan cezaevindeyken kaçırılan terör örgütü DEAŞ'ın sözde batı cephesi komutanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde batı cephesi komutanı olduğu belirlenen Irak uyruklu C.E.T. (41), çatı katında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının, eski Irak başbakanlarından Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan Irak'ta bir cezaevindeyken terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlı C.E.T. ile bağlantılı oldukları belirlenen biri kadın 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili merkeze gönderildi.



