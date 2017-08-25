Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

GÜNCELLEME-2 Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

- Eskişehir'de yakalanan, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan cezaevindeyken kaçırılan terör örgütü DEAŞ'ın sözde batı cephesi komutanı C.E.T. tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME-2 Eskişehir'de DEAŞ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de gözaltına alınan, eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan cezaevindeyken kaçırılan terör örgütü DEAŞ'ın sözde batı cephesi komutanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otele operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde batı cephesi komutanı olduğu belirlenen Irak uyruklu C.E.T. (41), çatı katında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının, eski Irak başbakanlarından Nuri el-Maliki'ye suikast düzenlemek suçundan Irak'ta bir cezaevindeyken terör örgütü DEAŞ üyeleri tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, zanlı C.E.T. ile bağlantılı oldukları belirlenen biri kadın 4 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili merkeze gönderildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞEskişehirOperasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5