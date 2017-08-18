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GÜNCELLEME 2- Finlandiya'da bıçaklı saldırı

- Turku kentindeki saldırıda bir kişi öldü, sekiz kişi de yaralandı - Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi - Saldırıyla ilgili şu aşama terör soruşturması yürütülmezken, ülke çapında güvenlik önlemleri artırıldı ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE YENİ GELİŞMLER EKLENDİ

GÜNCELLEME 2- Finlandiya'da bıçaklı saldırı

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'nın Turku kentindeki bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı.

Yetkililer, kent merkezindeki saldırıya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Olayın yerel saatle 16.00 sıralarında meydana geldiğini, kimliği henüz tespit edilemeyen saldırganın bacağından vurulduktan sonra gözaltına alındığını açıklayan Polis Şefi Seppo Kolehmainen, şu şamada terör soruşturulmasının yürütülmediğini duyurdu.

Olayda bir kişinin öldüğünü, sekiz kişinin de yaralandığını aktaran Kolehmainen, tüm yaralıların hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Hastaların tedavi edildiği Turku Üniversitesi Hastanesi yetkilileri de kendilerine 9 kişinin getirildiğini, birinin hayatını kaybettiğini, üçünün ise yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Paula Risikko ise saldırının ardından ülke çapında güvenlik önlemlerinin artırıldığını, polisin ilerleyen günlerde sokaklarda eskiye oranla daha fazla görünür olacağını ifade etti.

Bakan Risikko, havalanları, tren istasyonları ile ülke sınırlarında yeni önlemler alındığını kaydetti.

Yekililer, saldırının nedenine ilişkin bir bilgi vermezken, soruşturmanın devam ettiğini, yarın sabah yeni bir basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Turku, başkent Helsinki'nin yaklaşık 160 kilometre batısında bulunuyor.



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FinlandiyaSaldırıTürkü
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