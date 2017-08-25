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GÜNCELLEME 2 - Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

- Guru Singh'in taraftarlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 28 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunmasının ardından çıkan çatışmada 28 kişi hayatını kaybetti.

Savcı H.P.S. Verma, ülkenin kuzeyindeki Pançkula kentinde mahkemeye çıkan ve aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen olan Singh'in 2002 yılında Sirsa kentindeki inziva yerinde 2 kadın takipçisine tecavüzden suçlu bulunduğunu açıkladı.

Dava nedeniyle Gurmeet Ram Rahim Singh'in on binlerce taraftarının akın ettiği kentte güvenlik önlemleri artırılırken, 15 binden fazla asker ve polis çeşitli bölgelere konuşlandırıldı.

Gurunun binlerce takipçisi, kararın açıklanmasının ardından kentteki resmi binaları ateşe verdi, güvenlik güçlerine ve gazetecilere saldırdı, televizyon kanalların canlı yayın araçlarına da zarar verdi.

Polis ekipleri ise Singh taraftarlarını dağıtmak için biber gazı kullandı.

Emniyet yetkilileri, gurunun destekçilerinin Haryana ve Pencap eyaletlerinde bazı kentlerde şiddete başvurduğunu, Malout ve Balluana kentlerinde 2 tren istasyonu ile Yeni Delhi'deki Anand Vihar İstasyonu'ndaki boş bir trenin 2 vagonunun ateşe verildiğini belirtti.

Pançkula ve Sirsa kentlerinde 150 binden fazla Singh destekçisi toplandı. Olaylar, Uttar Pradeş, Pencap ve Racastan eyaletleri ile başkent Yeni Delhi'ye de sıçradı.

Yetkililer, çıkan olaylarda 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Singh'in destekçileri olduğu belirtildi.

Öte yandan, Haryana ve Pencap eyaletinde bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Haryana İçişleri Bakanı Haryana Ram Nivas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis ve paramiliter birliklerin durumu kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptığını ifade etti.

Mahkemenin, Gurmeet Ram Rahim Singh'e vereceği cezayı pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Guru, karar açıklanana kadar gözaltında tutulacak.

Guru Singh'in liderliğini yaptığı Dera Sacha Sauda tarikatının Hindistan'da 50 milyon üyesi olduğu iddia ediliyor.

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Gurmeet Ram Rahim SinghGuruHindistan
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