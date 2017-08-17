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GÜNCELLEME 2 - İspanya'da minibüs kalabalığın arasına daldı

- Barcelona'da turistik bölge Las Ramblas'taki olayda 13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Katalan yerel polisi olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı - Jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak duyurdu - İkinci bir terör saldırısı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - İspanya'da minibüs kalabalığın arasına daldı

BARCELONA (AA) - İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmazken, İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona kentinde Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Katalan polisi Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak, güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini belirtti.

Bu arada Jandarma, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıkladı.

İkinci bir terör saldırısı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir restorana girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulundu.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti güvenlik merkezi acil olarak toplandı.

Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, metro ve tren istasyonları da kapatıldı.



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BarcelonaİspanyaMinibüs
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