GÜNCELLEME 2 - Isparta'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, M.K. ve O.G.K, Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi Bahçeiçi Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Rukiye Z. ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın ardından Rukiye Z, sokaktaki bir emlakçıya girdi. M.K, burada Rukiye Z. ve iş yeri sahibi Basri Akkuş'u pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılardan Akkuş'u Yalvaç Devlet Hastanesine, Rukiye Z'yi ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.



Yaralılardan Basri Akkuş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Rukiye Z'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



- Şüphelilerin verdiği ifade



Alınan bilgiye göre, şüphelilerden M.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadesinde, Rukiye Z'nin olayla ilgisinin olmadığını ve kendisini tanımadığını söylediği öğrenildi.

M.K'nin, ölen Basri Akkuş'un eski kız arkadaşının dayısı olduğunu ve aralarının düzelmesi için Akkuş'un yanına gittiğini, bir sonuç alamadığı için Akkuş'u öldürdüğünü belirtti.



M.K. ayrıca, olay sırasında etrafa rastgele ateş ettiğini ve o sırada Rukiye Z'yi görmediğini ileri sürdü.



- Zanlılar tutuklandı



Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve O.G.K, çıkarıldıkları mahkeme tarafından "kasten adam öldürme" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

