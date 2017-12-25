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GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

- İzmir Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi GÜN İÇİNDE MEYDANA GELEN ARTÇI DEPREMLER EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 08.13'te merkez üssü Foça olan, 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İzmir, Karaburun ve Foça'da hissedilen depremin merkezinin, yerin 11 kilometre altı olduğu tespit edildi.

- Kentte olumsuz durum yok

AFAD yetkilileri, deprem sonrası kent genelinde araştırma yaptıklarını, şu ana kadar kendilerine herhangi bir can kaybı ve yıkım bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun kaydedilmediğini aktardı.

- Artçı depremler

İzmir Körfezi'nde gün içinde 15 civarında artçı deprem meydana geldi. Bunlardan şiddeti en yüksek olanlar saat 8.30'da 3,9, saat 21.55'de 3,5 olarak ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Artçı DepremDepremİzmir Körfezi
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