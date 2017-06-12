GÜNCELLEME 2 - İzmir'deki kayıp kızın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün parka oynamaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi, evlerinin karşısındaki apartmanın bodrum katında bulundu.

Atik'in kaybolmasının ardından çalışma başlatan polis, küçük kızın en son görüldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evinin karşısındaki apartmanda arama yaptı.

Aramada, apartmanın bodrum katında küçük kızın cesedi bulundu.

Kızlarının ölüm haberini alan yakınları gözyaşı döktü. Bölgede toplanan vatandaşlar, apartmana girmeye çalıştı, çevik kuvvet ekipleri buna izin vermedi.

Ceylin Atik'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının evde olduğunu düşünen vatandaşlar ile polis ve jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ilk ifadesinde, komşusunun torunu Atik'in, çocuğuyla oynamak amacıyla evlerine geldiğini ve bu sırada düşerek öldüğünü, korktuğu için de cesedini sandığa koyduğunu söylediği belirtildi.

Öte yandan, zanlının 2 çocuğunun 2008 ve 2009'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın Başsavcılıkça yürütüldüğünü belirterek, "Şu anda 2 şüpheli gözaltında. Çok üzücü bir olay. Bir yavrumuzun böyle katledilmesinden dolayı çok çok üzgünüz." diye konuştu.



- Olay

Önceki gün evlerinin ön tarafındaki parka oynamaya giden Ceylin Atik eve dönmemiş, ailesi tarafından emniyet güçlerine haber verilmesiyle kız çocuğunu arama çalışmalarına başlanmıştı.

Annesi ile babasının boşandığı öğrenilen Atik'in dedesi ve babaannesiyle yaşadığı belirtilmişti.