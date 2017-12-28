GÜNCELLEME 2 - Kabil'de intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kültür merkezine düzenlenen intihar saldırısında 41 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde, intihar saldırganının Kabil'in 6. bölgesinde, Afganistan'ın Sesi (Ava) adlı haber ajansının bulunduğu kültür merkezi binasına girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, ilk saldırının ardından kültür merkezi binasının yakınına yerleştirilen iki bombanın daha patladığı bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, kültür merkezine yönelik saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 84 kişinin yaralandığını söyledi.

Ölenlerin arasında 4 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğunu kaydeden Mecruh, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırıyla ilgili detaylı soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Ülkenin en büyük etnik gruplarından Şii mezhebine mensup Hazara gruplarına ait olduğu bilinen "Tabyan" adlı kültür merkezinin içinde haber ajansı ve eğitim merkezi gibi kuruluşlar yer alıyor.