GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan ve yanındaki otomobil bayisi ile gıda ürünleri fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ofset baskı işleri yapan firmaya ait depoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, firmanın diğer kısımlarıyla deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümü ve gıda ürünleri fabrikasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıca belediyelerden tankerlerle itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıldı.

Yangını, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yapıyor.

Bu arada Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Vali Yardımcısı Dursun Balaban da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.