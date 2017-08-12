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GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi

- İzmit ilçesinde ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan kazık ankraj makinesi, YHT hattının üzerine yıkıldı - Hattın üzerine yıkılan iş makinesi, vinç yardımıyla kaldırıldı DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN HATTAN KALDIRILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de YHT hattına iş makinesi devrildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanılan kazık ankraj makinesi, YHT hattının üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı karşısındaki demiryolu alanında ray yenileme çalışmasında zemini sağlamlaştırmak için kullanıldığı öğrenilen kazık ankraj makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle YHT hattının üzerine yıkıldı.

Makinenin üst kısmındaki kazık bölümü D-100 Ankara istikametinin bir şeridini kapatırken, YHT hattındaki teller zarar gördü.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekipler iş makinesini kaldırma çalışmasını başlattı.

Kazadan dolayı YHT hattında elektrik bulunmadığı öğrenildi.

Hat üzerine devrilen iş makinesini kaldırma çalışmaları başlatıldı. Bu sırada, YHT seferleri aktarmalı yapıldı. Arifiye-İzmit arasında otobüslerle taşınan yolcular, istasyonlarda kendilerini bekleyen trenlere binerek yolculuklarına devam etti.


- İş makinesi kaldırıldı

İş makinesi, vinç yardımıyla hat üzerinden kaldırıldı. Kazadan dolayı YHT hattında elektriğin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor. Bugün akşam saatlerinde hatta elektrik verilebileceği öğrenildi.

YHT seferlerinin aktarmalı olarak sürdürülmesi işlemi de tamamlandı.

YHT'lerin, Arifiye-İzmit arasında bekleyen dizel trenlerle elektriğin bulunduğu hatta kadar çekildikten sonra yollarına devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Sakarya-İstanbul arasındaki Ada Ekspresi'nin bugünkü seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.


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