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GÜNCELLEME 2 - Kumkapı'da bina çöktü

- Ekiplerin yaptığı incelemede, metruk binanın enkazında kimsenin olmadığı belirlendi DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Kumkapı'da bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Kumkapı'da metruk bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'ta 3 katlı bir binanın çökmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, enkazın etrafında güvenlik şeridi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri, enkazda bir çocuğun kalmış olabileceğinin söylenmesi üzerine detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonucu, enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından binanın kalan kısmı Fatih Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkılıyor.

Bu arada, çökme sırasında bina önünde park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Aracı kısmi olarak enkaz altında kalan Şahin Karagöz, çökme meydana geldiğinde bölgede olduğunu söyledi.

Aracını her zaman olduğu gibi yıkılan binanın karşısına park ettiğini anlatan Karagöz, "Ben 25 yıldır bu bölgede esnafım. Arabamı binanın karşısına, kaldırımın yanına park ettim, dükkanıma gittim. İftara gidecektim, gürültüyü duyunca geldim. Cana gelmesin mala gelsin ama arabamdaki hasar büyük." dedi.


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