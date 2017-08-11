GÜNCELLEME 2 - Maçka'daki terör saldırısı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden başçavuş ile bir sivil hastanede şehit oldu.

İlçede bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan başçavuş ile bir sivil, tedavi gördükleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde şehit düştü.

Yaralı diğer güvenlik görevlisinin ise tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimaline binaen bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan sivil vatandaş ile aynı saldırıda yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet mertebesine erişti." ifadesi kullanıldı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı temennisinde bulunuldu.