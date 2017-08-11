Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

GÜNCELLEME 2 - Maçka'daki terör saldırısı

- Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden başçavuş ile bir sivil hastanede şehit oldu - Valilik: "Güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan sivil vatandaş ile aynı saldırıda yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş şehadet mertebesine erişti" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Maçka'daki terör saldırısı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanan 2'si güvenlik görevlisi 3 kişiden başçavuş ile bir sivil hastanede şehit oldu.

İlçede bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçleri arasındaki sıcak temasta yaralanan başçavuş ile bir sivil, tedavi gördükleri Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde şehit düştü.

Yaralı diğer güvenlik görevlisinin ise tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimaline binaen bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan sivil vatandaş ile aynı saldırıda yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet mertebesine erişti." ifadesi kullanıldı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı temennisinde bulunuldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MaçkaTerör OperasyonuTrabzon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5