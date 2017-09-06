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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de bombalı saldırı girişimi önlendi

- Merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi - Cumhuriyet Başsavcısı Ercan: - "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz" - Valilik: - "Şüpheli, 'dur' ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir" - Saldırı girişiminin ardından teröristin kiralık evinde arama yapan polis ekipleri, birlikte yaşadığı babasını ifadesini almak için polis merkezine götürdü TERÖRİSTİN EVİNDEKİ ARAMA VE EV SAHİBİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de bombalı saldırı girişimi önlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde polis merkezine bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. Yıl Polis Merkezine saldırı hazırlığındaki bir "canlı bombanın" emniyet güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Olay yerine gittiğini belirten Ercan, "Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Teröristi polis merkezi yakınlarında etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

- Polis merkezine 50 metre yaklaştı

Valilikten yapılan açıklamada da 50. Yıl Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 50 metre mesafede şüpheli hareketlerde bulunan bir erkeğin görüldüğü belirtildi.

Şüpheliye "dur" ikazında bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli kişi, 'dur' ikazına uymayarak polis merkezine doğru yürüyerek ilerlemeye devam etmesi ve omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Ölü ele geçirilen erkeğin açık kimlik bilgileri ve örgütsel ilişki ve irtibatlarının tespitine yönelik çalışmalar sürmektedir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de terörle mücadele etkin şekilde sürdürülmekte olup, aralıksız bir şekilde devam etmektedir."

- Teröristin kiraladığı evde arama

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, etkisiz hale getirilen teröristin, polis merkezinin arka kısımlarında yer alan 27133 Sokak'taki bir apartmanda kirada oturduğunu belirledi.

Bunun üzerine apartmanda ve evde arama yapan güvenlik güçleri teröristin birlikte yaşadığı babasını, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Evin sahibi Sait Küçükoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin kendisini Suriye uyruklu A.S. olarak tanıttığını belirterek, "Suriye'den gelmişlerdi. 3 yıldır burada kirada oturuyorlardı. Bir iş yaptıkları yok. Sağda soldaki akrabaları, komşular yardım ederdi. Hiç şüphelenmedik böyle bir şeyden, gelir giderdi, görüşürdük. Suriye'den geldiğinde hastaydı. Bir tarafı felç gibiydi. Zaten 6 aydır fizik tedavi için hep hastaneye giderdi. Burada iyileşti." ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞMersinSaldırıTerör
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