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GÜNCELLEME 2 - Mısır tarlasına insansız hava aracı düştü

- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde insansız hava aracının düştüğü bölgede jandarma incelemede bulundu - İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İHA'nın ABD Hava Kuvvetlerine bağlı predator olduğu belirtildi - 20 kişilik ABD heyeti, enkaz alanında incelemelerde bulundu KAZA ALANINA GELEN ABD HEYETİNİN ÇALIŞMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Mısır tarlasına insansız hava aracı düştü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına insansız hava aracı (İHA) düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yolbilen köyünde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu.

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

- Köylüler olayı anlattı

Görgü tanıklarından İdris Üçağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçerdiydim, ses gelince dışarı çıktım, aracın bir anda tarlanın ortasına düştüğünü gördüm." dedi.

Ahmet Üçağaç ise köyde oturdukları sırada şiddetli bir ses duyduklarını, tarlaya gittiklerinde parçalanmış bir hava aracı gördüklerini ifade ederek, "Ses çıkarıyordu, sinyal veriyordu. Önce korktuk, sonra jandarmaya haber verdik. Gelip incelediler." şeklinde konuştu.

Bu arada İncirlik Hava Üssü'nün resmi internet sayfasından paylaşılan açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir MQ-1 Predator (İnsansız Hava Aracı) bugün saat 11.50 sularında Türkiye’nin güneydoğusunda düşmüştür. Kazanın sebebi bilinmemektedir." ifadeleri yer aldı.

Türk güvenlik güçlerinin olay yerindeki inceleme çalışmaları tamamlandı.

- ABD heyeti enkaz alanında

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nden iki helikopterle bölgeye 20 kişilik ABD'nin uzman heyeti geldi.

Güvenlik güçlerinden bilgi alan heyette yer alan 7 kişilik kaza kırım ekibi olay yerindeki incelemelerine başladı.

Yaklaşık iki saat bölgede inceleme yapan heyetin havanın kararması nedeniyle zorlaşan çalışmalara yarın devam edeceği öğrenildi.

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İHAİnsansız Hava AracıMısır Tarlası
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