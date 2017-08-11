GÜNCELLEME 2- Mısır'daki tren kazası

KAHİRE (AA) - Mısır'ın İskenderiyye kentinde iki trenin karıştığı kazada 49 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır devlet televizyonunun haberinde, Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 49 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanı yardımcısı Mecdi Hicazi de Mısır resmi haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada, İskenderiyye ile Kahire hattında yaşanan kazada 133 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hicazi, yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.



Kazanın sebebine dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel basın ve görgü tanıkları kazaya öndeki trenin arızalanmasının neden olduğunu belirtiyor.











