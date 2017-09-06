GÜNCELLEME 2- Muğla'daki orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 11 helikopter ile havadan, 73 arazöz ile çok sayıda işçi karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yakındaki Zeytinköy Mahallesi jandarma ve orman ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gönderildi. Ekipler vatandaşların bölgeyi boşaltması için sürekli anons yapıyor.

- Yaşlı çift ve kedilerini jandarma kurtardı

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine, yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi.

Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek, yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte ambulansta müdahale etti.

Bölgede, 9 evin tamamen yandığı, belirli aralıklarla meydana gelen tüp patlamaları nedeniyle de ekiplerin çalışmaları yürütmek güçlük çektiği öğrenildi.

Öte yandan, bölgeye yakın illerden de çok sayıda takviye ekip istenildiği bildirildi.







