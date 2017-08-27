GÜNCELLEME 2 - Sunucu Vatan Şaşmaz, ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekipleri ve nöbetçi cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

- "Gözaltı yok"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.

- Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği otel odasında yaptığı incelemeler tamamlandı.

Çalışmaların ardından olay yeri inceleme ekipleri otelden ayrılırken, odada bulunan deliller ve olayda kullanılan tabanca da delil torbasına konularak emniyete götürüldü.

Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri ise otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin konulduğu nakil aracına, polis ekipleri de öncülük etti.

- Olayda kullanılan tabanca, Aker'in ruhsatlı silahı

Olayla ilgili Aker’in yeğeni Dora Ercan ile 4 otel çalışanının ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayda kullanılan silahın Aker'in ruhsatlı tabancası olduğunu tespit ettiği ve Aker’in Şaşmaz’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Aker'in yaklaşık bir aydır olayın gerçekleştiği otelde kaldığı bildirildi.

- "Onunla ilgili yaşadığım tek kötü anı maalesef bugün oldu"

Vatan Şaşmaz'ın menajeri Gökhan Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Karaduman, Şaşmaz ile menajer-sanatçı ilişkisinden ziyade ağabey-kardeş durumlarının olduğunu belirterek, "2006'da tanışıp çalışmaya başlamıştık. Vatan ağabeyin menajerlerinden biriydim. 11 yıl oldu. 11 yılda çok fazla iş yaptık. 11 yıl içerisinde Vatan ağabeyin herhangi birisiyle en ufak bir husumetini, bir tartışmasını, birini kırmışlığını, incitmişliğini görmedim, tanık olmadım. Onunla ilgili yaşadığım tek kötü anı maalesef bugün oldu." diye konuştu.

Olayla ilgili bilgi sahibi olmayı beklediklerini dile getiren Karaduman, şunları kaydetti:



"Filiz Hanım'la ilgili hiçbir şekilde bilgi sahibi değilim, hatta eşi dışında başka herhangi bayanla ilgili de bilgi sahibi değilim. Onlarca organizasyonlar, onlarca defa hayranları peşimizden koşardı ama Vatan ağabey sürekli kafasını önüne eğer koştururdu. Hiç böyle bir durum, yani insanların aklına gelen şeye ben ihtimal bile vermiyorum ama bilmiyorum da dediğim gibi hanımefendiyi tanımıyorum.



Eski modellerden olduğu söyleniyor. Filiz Hanım'ın önce Vatan ağabeyi vurduğu, sonra kendisini vurarak intihar ettiği durumu söyleniyor, bu da izlenim üzerine, resmi bir açıklama değil. Benim kafama takılan en önemli şey; İstanbul'un göbeğinde 5 yıldızlı bir otele ruhsatlı dahi olsa o silah hadi girdi, nasıl aşağıda rehin alınmıyor, yukarı çıkıyor?"

Oyuncu Muharrem Saruhan Hünel de olayın yaşandığı otelin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntülü olduğunu dile getirerek, "Olayın şokunu yaşıyorum. Otele yakın olduğum için hemen geldim. İkisini de yakından tanıyorum. Filiz Aker'i de mankenlik döneminden tanıyorum. Filiz'in sanıyorum içeride bir iki akrabası var. Şaşmaz evliydi. Eşi henüz otele gelmemiş. Yapacak bir şey yok, vefat etmişler." ifadelerini kullandı.

Vatan Şaşmaz'la aynı mahallede oturduklarını ve Şaşmaz'ı en son 20 gün önce gördüğünü anlatan Hünel, çok üzgün olduğunu vurguladı.

- "Duygusal konuşmalar yapıyordu"

Eker'in yeğeni Dora Ercan ise "Eşimle beraberdik. Allah, Vatan'ın ailesine sabır versin. (Filiz Aker) Yukarı çıktı. 'Yarım saat işim var. İneceğim birazdan' dedi. Birkaç kez aradım. 'Geliyorum.' dedi. Sonra tekrar aradım. Telefona çıkmadı. Zaten duygusal konuşmalar yapıyordu. Kendine zarar mı verecek? diye düşündüm." dedi.

Ercan, kendisinin de teyzesi Filiz Aker'in ardından yukarı çıktığını ifade ederek, "Yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım ve yanımıza güvenlik aldık. Vatan'ın yerde yattığını gördüm. Kapı kapanınca. 'Camdan atlamış olması lazım' dedim. 'Herhalde kendine zarar verdi' dedim. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Ben Vatan'la hiç görüşmedim. 'Arkadaşım gelecek' dediği kişi Vatan'mış." şeklinde konuştu.