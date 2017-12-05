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GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

- Muratlı ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti - Olayın ardından kaçan ve tarlada yakalanan katil zanlısı ile babası, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ŞÜPHELİLERİN SAĞLIK KONTROLÜ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ile babası, tarlada gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, ilçeye bağlı Kazım Dirik Turan Mahallesi Şehit Serkan Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, başına kurşun isabet eden Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili araştırma yapan polis, saldırıyı A.İ'nin (24) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı arama başlatan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

A.İ. ile babası H.İ (52) Ergene ilçesine bağlı Bakırca Köyü'nde tarlada yakalandı. Zanlıların, kaçmak için kullandıkları aracın çamura saplanması nedeniyle, yollarına yaya olarak devam ettikleri öğrenildi.


- Sorguları sürüyor

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada A.İ'nin Öztürk'le bir süre arkadaşlık yaptığı ve genç kızı rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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CinayetTekirdağZanlı
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