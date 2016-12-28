GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de çatışma

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde, teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il genelinde teröristlere yönelik bir süredir devam eden operasyonlar kapsamında, kırsal kesimde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup terörist ile karşılaştı.

Teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Hasan Karadavut (24) yaralandı. Karadavut, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde güvenlik güçlerince icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensubu bir grup ile sağlanan sıcak temasta yaralanan ve Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, karadan ve havadan takviye birliklerin de gönderildiği bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun yoğun kar yağışı altında devam ettiği kaydedildi.