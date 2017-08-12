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GÜNCELLEME 2- Tunceli'deki terör operasyonu

- Güvenlik güçlerince kentin kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 asker yaralandı - Elazığ'da tedavi altına alınan askerlerden biri şehit oldu - Valilik: - "Operasyon esnasında bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz de hafif şekilde yaralanmıştır" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2- Tunceli'deki terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, kentin kırsalında, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, teröristlerin saldırısı sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Yaralı askerler, helikopter ile Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden durumu ağır olan biri, sevk edildiği Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Esenyurt Mahallesi bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun İl Jandarma Komutanlığınca yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İcra edilen operasyon esnasında bir grup teröristle sıcak temas sağlanmış çıkan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz de hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimizin tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları iyidir. Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlara devam edilmektedir."

Açıklamada, çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet dilenirken, ailesinin ve milletin başı sağ olsun ifadesine de yer verildi.

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