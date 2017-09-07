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GÜNCELLEME 2 - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 2 - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 44 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Kandemir (38) idaresindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Sivas karayolu Abdurrahmanlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, aynı aileden Deniz (37) ve Saffet Yılmaz (6) ile Miraç Selçuk (5) yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, yakınları tarafından memleketleri Ağrı'ya götürülecek.

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Trafik KazasıYozgatYozgat-Sivas Karayolu
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