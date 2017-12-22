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GÜNCELLEME 2- Zonguldak'taki cinayet

- Alaplı ilçesinde bir eve giren kişi, gelin ve kaynanayı bıçaklayarak öldürdü, evdeki gürültüyü duyarak uyanan baba ve oğlu, şüpheliyi bıçakla yaraladı - Olayla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı - Şüphelilerin, tarihi eser niteliğindeki değerli suç eşyasını ev sahibinin arsasına sakladıkları, burada bulamayınca aramak için girilen evde olayın gerçekleştiği belirtildi DETAYLAR VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 2- Zonguldak'taki cinayet

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde gelin ve kaynananın öldürülmesine ilişkin 4 kişi daha gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki N.G, sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A'yı (28) bıçakladı.

Bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A, elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan şüpheli N.G. ise sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili Cevdet ve oğlu Mehmet A. ile N.G'yi gözaltına aldı.

Bu arada olayla ilgili jandarma ekiplerince 4 kişi daha gözaltına alındı.


- Valilik açıklama

Zonguldak Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Olayın nedeninin ilk etapta hırsızlık olarak aksettirildiği ancak başka bir nedenden de kaynaklanmış olabileceği değerlendirilerek, yürütülen soruşturma kapsamında derinlemesine inceleme yapıldı. Olay şüphelisi N.G. ile suça iştirak eden M.A. (31), İ.S. (39), S.T. (50), . (40) isimli şahısların diğer şüpheliler olduğu tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Olayın, şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eser niteliğindeki değerli suç eşyasını Cevdet A'nın köyde bulunan arazisine, haberi olmaksızın, daha sonra almak üzere gömerek sakladıkları, ancak aradıkları anda bulamamaları üzerine arazi sahibi Cevdet A. ve ailesinden şüphelenerek, evine bu maksatla girmeleri sonrasında yaşandığı yönünde bilgilere ulaşılmıştır."

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.


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