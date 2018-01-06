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GÜNCELLEME - 24 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

- Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba oğul tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - 24 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 24 yıl önce kaybolan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan baba oğul tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Z.Y. ile oğlu E.Y'nin maktulü av tüfeğiyle öldürüp, Osmankırı mevkisindeki portakal bahçesine gömdüklerini söylemeleri üzerine kepçe yardımıyla bölgede kazı çalışması yapıldı.

Ekiplerce yapılan arama çalışmaları sırasında insana ait olabileceği değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Olay yerine getirilen şüpheliler ise çalışmaları izlerken gözyaşı döktü.

Bulunan kemik parçaları kriminal incelemeye gönderildi.

- Baba oğul tutuklandı

Zanlıların emniyetteki ifadelerinde Kahraman'ı hırsızlık yapmak amacıyla bahçede gördükleri, bu nedenle öldürdükleri, cesedi gömdükleri portakal bahçesinde ise daha önce kahya olarak çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahraman'ın oğlu Faruk Kahraman (38) pazarcılık yapan babasının kaybolduğunda kendisinin küçük olduğunu belirterek, "Cinayeti işledikleri iddia edilen kişilerle babam eski komşuydu. Kemiklerin incelemesini bekleyeceğiz." dedi.

- Olay

Aydın Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şubesi Cinayet-Gasp Büro Amirliği ve Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, il genelinde kaybolan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın'ın talimatıyla 2 ay önce özel bir ekip kurmuş, 1994'te kaybolduğu iddia edilen Mehmet Kahraman'ın dosyasını incelemişti. Kahraman'ı tanıyanların ifadelerine başvuran ekipler, dün Z.Y. (80) ve oğlu E.Y'yi (48) gözaltına almıştı.

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