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GÜNCELLEME 3 - Ayvalık'ta orman yangını

- Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı: - "Yangın kontrol altına alındı. 3 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor" - "Yerleşim yerlerine kısa bir mesafede durdurabildik. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Ayvalık'ta orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Sofrası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını, bölgeye 2 amfibik uçak, 6 helikopter, 36 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda yangın söndürme ekibinin sevk edildiğini belirtti.

Kırcı, "Bölge turizm anlamından çok önemli. Yerleşim yerlerini tehdit etmeden kontrol altına almayı planlıyoruz. Ben de bölgeyi şu anda havadan kontrol ediyorum. Ekibin başındayım." dedi.

- "Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini söyledi.

Turizm anlamında önemli bir yere sahip ilçenin tabiat bakımından da önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Yangın, ilk belirlemelere göre yol kenarında çıktı ve ormana doğru ilerledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Şimdilik yangın 4-5 dönümlük alana zarar verdi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Zarar gören alanda genç fidanlar bulunuyordu. Şeytan Sofrası mevkisinde yangın devam ediyor ve çok sayıda ekip, havadan ve karan müdahale ediyor."

- İki tatil sitesi boşaltıldı

Öte yandan, saatteki hızı 42 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Yetkililer, şu an için bölgeye yakın olan Ceylan ve Karaca sitelerinin boşaltıldığını ve burada oturan vatandaşların güvenli yerlere yönlendirildiğini ve bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini aktardı.

- Yangın kontrol altına alındı

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldıklarını belirtti.

Kırcı, şunları kaydetti:

"Yangın kontrol altına alındı. 3 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerine kısa bir mesafede durdurabildik. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak, 3 hektarlık ormanımız zarar gördü. Şimdilik ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak rüzgar çok şiddetliydi. Alan da rüzgara açık bir bölgeydi. Çok şükür kontrol altına alındı."

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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkBalıkesirOrman Yangını
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