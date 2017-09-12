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GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

- Dursunbey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Yangında, çok sayıda ev ve yaklaşık 63 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi - Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kırcı: "Yangın 2 mahallemizi daha tehdit etti ancak zarar vermeden müdahalemizi yaptık ve mahallelere az bir mesafe kala kontrol altına aldık" BİLGİLER GÜNCELLENDİ, DETAYLAR VE BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KIRCI'NIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de ev yangını ormana sıçradı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan ve şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başka bir eve, ardından da ormana sıçrayan yangın, 3 mahalleyi tehdit etti.

Çok sayıda yangın söndürme helikopteri, uçak, arazöz, dozer ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, çok sayıda ev zarar gördü.

Bölgede gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, zaman zaman hızı 40 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangında, tahminen 63 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin yangına 8 dakika içinde müdahale ettiğini belirten Kırcı, şunları kaydetti:

"Şuan yangına müdahale eden hala 2 helikopterimiz var, 20 arazöz, çok sayıda su tankeri, 3 dozer, Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesine ait su tankerleri, 6 kepçe ve çok sayıda kamyon bulunuyor. Ayrıca çevrede faaliyet gösteren inşaat firmalarına ait 2 kepçe ve 1 dozer de çalışmalara destek verdi. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangının çıkış noktası, Karapınar Mahallesi. Çıkış sebebi, henüz belli değil. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çok şükür can kaybı yok ama bazı ev ve ahırlar, zarar gördü. Evlerin içindeki eşyalar yandı. Yangın, 2 mahallemizi daha tehdit etti ancak zarar vermeden müdahalemizi yaptık ve mahallelere az bir mesafe kala kontrol altına aldık. Dursunbey'e geçmiş olsun. Soğutma çalışmalarımız devam edecek. Tahminen 63 hektar civarında alanın zarar gördüğünü düşünüyoruz. Net rakamı çalışmalar bitince açıklayacağız."

Öte yandan, yangın sırasında boşaltılan Veliler Mahallesi sakinleri, tehlikenin geçmesinin ardından evlerine döndü.



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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDursunbeyOrman Yangını
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