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GÜNCELLEME - 3 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması

- Muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı - Eskişehir Valiliği açıklamasından: "Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde 66 hedefe yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 15 subay, 44 astsubay, 2 mahrem imam olmak üzere 61 şüpheli gözaltına alınmıştır" VALİLİĞİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - 3 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf asker, sözde "mahrem imam" ve savaş pilotlarının da yer aldığı 66 zanlıdan 61'i yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Eskişehir Valiliği, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, FETÖ'nün, Türk Hava Kuvvetleri içerisindeki illegal yapılanmasına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce 12 ilde 66 hedefe yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 15 subay, 44 astsubay, 2 mahrem imam olmak üzere 61 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konulduğu, çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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