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GÜNCELLEME - 3 Hatay'da minibüsle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 9 yaralı

- Altınözü ilçesinde meydana gelen kazada 10'u Suriye uyruklu 11 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı - Vali Ata: - "Jandarma ekipleri insan kaçakçılarına yönelik denetimler yaparken bir ihbar alıyorlar. Minibüs kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymuyor ve kaçıyor. Maalesef virajda kamyonla çarpışıyorlar" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - 3 Hatay'da minibüsle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 9 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde minibüsle kamyonun çarpıştığı kazada 10'u Suriye uyruklu 11 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, içinde yabancı uyrukluların bulunduğu belirtilen Mehmet Y. (25) yönetimindeki 63 AK 749 plakalı minibüs, Yolağzı mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 FH 921 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü ile bu araçta bulunan 6'sı çocuk 10 Suriye uyruklu hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata beraberindeki Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ata, burada yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede insan kaçakçılığına yönelik kontroller yaptığını belirterek, "Jandarma ekipleri insan kaçakçılarına yönelik denetimler yaparken bir ihbar alıyorlar. Minibüs kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymuyor ve kaçıyor. Maalesef virajda kamyonla çarpışıyorlar." dedi.

Bu arada, kamyon sürücüsünün bilgisine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada da minibüste yasa dışı göçmen taşındığı belirtilirken, araçta bulunan tüm kişilerin kimlik ve uyruklarını belirleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


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