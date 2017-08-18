GÜNCELLEME 3 - İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 9 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hendek ilçesine bağlı Çamlıca beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, tarım işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Çok sayıda 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada, 5'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Şengül Akman (50), Nildanur Akman (13), Çiçeği Çapat (39), Bahar Çağatay (15), Bedran Çağatay (54) ve Faruk (38) ve Gülistan Boz'un (18) cenazeleri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar Veysel Akman, Beaver Çağatay, Uğur Boz, Gizem Boz, Yusuf Akman, Yusuf Çapat, Mehmet Boz, Songül Çapat ve Aleyna Boz kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Traktör de düştüğü dere yatağından vinç yardımıyla çıkarıldı.

- Sakarya Valisi, İçişleri Bakanı Soylu'ya bilgi verdi

Kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya telefonda bilgi verdi.

Telefon görüşmesinde, akraba olan vatandaşların Mardin'den fındık toplamak için geldiğini aktaran Vali Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önceden de buraya geldikleri için bölge halkını biliyorlar, bir nevi akraba olmuşlar. Traktörün sahibi anahtarı Mardinli vatandaşa vermiş. Rampa aşağı inerken traktörü bir şekilde kaydırmış. 5 kadın, 2 erkek vatandaşımız maalesef ölmüş, 9 da yaralımız var. Traktörü kullanan sürücü de hayatını kaybetmiş. Aile burada, kaymakam beyle biz de buradayız, her türlü yardımı yapıyoruz. Traktör yokuş aşağı inerken biraz hızlıymış galiba, fren izi de var. Yol asfalt, biraz rampa var. Hafif de viraj var. Yani biraz hızlı inmiş aşağı doğru. 17 yaşında bir gencimiz var. Yaralılardan birinin durumu ağır. Aileler yanımda, sosyal yardımlaşma vakıflarımız var, her türlü desteği yapıyoruz."

Vali Balkanlıoğlu, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin ekmeğinin peşindeyken trafik kazalarında hayatlarını kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Geçen yıllarda, bulundukları şehirden gelirken kamyonlarla, insan taşımaya mahsus olmayan araçlarla yapılan yolculuklara Bakanlığın sıkı önlemler aldığını anlatan Balkanlıoğlu, "Ancak bulundukları yerlerden tarlalara bazen tarım araçları, bazen de traktörlerle gidiyorlar. Patpat denilen tarım aletlerini ulaşım aracı olarak da kullanıyorlar bazı bölgelerde. Bunu kullanırken de çok dikkatli olmak lazım. Aslında yolcu taşımaya mahsus değil ama zaruretten bulundukları yerlerden yakın tarlalara traktörle gidiyorlar." diye konuştu.

- "Milletimizin başı sağ olsun"

Vali Balkanlıoğlu, kazada ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İçlerinde 5 bayan, 17 yaşında çocuk var. 7 kaybımız var, onlardan birisi traktörü kullanan. Mevsimlik işçilerden birisi traktörü kullanırken kaydırmış, kendisiyle beraber 7 kişinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına yol açmış. Biz valilik olarak her türlü duruma el koyduk. Yaralılar hastanede. Bunlardan birisinin durumu ağır, birisinin de durumu ağıra yakın. Üniversite hastanesi başta olmak üzere çevrelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı vatandaşlarımız. Geride kalan aileler için de devlet olarak her türlü desteği ve yardımı yapacağız. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

Hem bu işçileri çalıştıran vatandaşların hem de kendilerinin çok dikkatli olması gerektiğini dile getiren Balkanlıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan kazandıkları üç beş kuruşla memleketlerinde kışı geçirmek için gayret eden bu arkadaşlarımızın acı haberlerinin gitmesi hepimizi üzüyor. Bu insanların çok daha dikkatli olmaları, hele hele bu araçları kullanan insanların sadece kendi canlarını değil, birçok insanın canını da kendisine emanet edildiğinin de bilincinde olmaları gerekir. Milletimizin başı sağ olsun."

- "Durumu ağır olanlara yerinde müdahale ettik"

Olay yeri yakınında oturan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan İl Sağlık Müdürlüğü Afet Birim Sorumlusu ve Sakarya UMKE Sorumlusu Vural Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerinin yakınındaki evindeyken kaza sesini duyduğunu ve buraya geldiğini söyledi.

Daha sonra traktör ve bağırma sesleri duyduğunu anlatan Seçkin, şöyle devam etti:

"Daha sonra insanlar 'Ambulans yok mu?' diye bağırıyorlardı. Ben de yakında olduğum için arabayla buraya geldim, doğrudan olayın içine girdim. Yaralılara müdahale ettim. İnsanları sakinleştirdim. Durumu ağır olanlara yerinde müdahale ettik. 112'yi, itfaiyeyi aradık. İlk müdahaleyi yaptık, o sırada 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleriyle çalışma yaptık. İlk yaralıları aldık, durumu ağır olanları ambulansla gönderdik. Daha sonra emniyet ve jandarma geldi, savcılık olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 7 ölü olduğunu tespit ettik. Onları yerinde bıraktık. Yaralıların genelinin kırıkları ve travmaları vardı."

Olay yerinin karşısında oturan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan Kemal Topal ise saat 06.50 civarında büyük bir gürültüyle uyandığını belirtti.

Traktördeki fındık işçilerinin bağırma seslerini duyduğunu dile getiren Topal, "Traktör önce sol tarafa sonra sağ tarafa vurdu, daha sonra kanala girdi. Ben de gittim traktörü durdurdum, yaralılara yardımcı oldum. Durumu acil olanları bıraktık, ambulans bekledik. 06.53'te ambulansı aradım. 10-15 dakika içerisinde ambulans olay yerine geldi, yaralıları hastaneye sevk ettik. Arkadaşla beraber yardımcı olduk." şeklinde konuştu.