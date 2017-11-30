GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da yangın

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 2 evin tamamen yandığı yangında evlerden birinde yaşayan 5 kişilik aileden haber alınamıyor.



Bürme köyünde, kış aylarında sadece Fazıl Çataloğlu ile ailesinin yaşadığı Kuzören Mahallesi'nde yangın çıktığını gören köy sakinleri, itfaiyeye haber verdi.



Köye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evler tamamen yandı.



Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.



Aramalar sonucu Fazıl Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torun Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir cesede ulaşıldı .



Çataloğlu'nun traktörü ise eve yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Ekipler, traktörde incelemelerine devam ediyor.

Yanan iki ev arasında yaklaşık 50 metre bulunması nedeniyle jandarma, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.



Yangında çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.



Bürme köyü Muhtarı Vahittin Hasanbaş, gazetecilere açıklamasında, kendisinin aynı zamanda okul servisi taşımacılığı yaptığını belirtti.

Yangında kaybolanlar arasında bulunan Serdar Çataloğlu'nu da her gün okula götürdüğünü ifade eden Hasanbaş, "Fazlı'nın torunu benimle okula gidiyordu. Salı akşamı okuldan alıp evine bıraktım 'sabahleyin gelme, ben okula gitmeyeceğim' dedi. Ertesi gün 16.30'da eve geldim karakol komutanı aradı 'bir yangın varmış' dedi. Çıktım, geldim iki tane ev yanmış. Akşamdan beri arıyoruz. Evin birinde oturan yok. 10 tane büyükbaşı vardı yaklaşık 50 tane de küçükbaş hayvanı vardı." diye konuştu.

Öte yandan ekipler, arama çalışmalarına bu günlük ara verdi.