Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

GÜNCELLEME 3 - Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem

- Depremde 32 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güney açıklarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 32 kişi yaşamını yitirdi.

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, yerel basına yaptığı açıklamada, depremde eyalette 23 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sivil savunma yetkilileri de Chiapas ve Tabasco eyaletlerinde 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Pijijiapan kentinin 87 kilometre güneybatısı olan 8,1 büyüklüğündeki depremin 69,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıklarken, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ise depremin büyüklüğünü 8,2 olarak ilan etmişti.

Depremin ardından 62 artçı sarsıntı kaydedilirken, yaklaşık 50 milyon Meksikalının depremi hissettiği açıklanmıştı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de deprem nedeniyle Meksika açıklarında oluşan dalgaların 1 metreye ulaştığını duyurmuştu.

Meksika'da 19 Eylül 1985'te başkent Meksiko'da meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde de en az 6 bin kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DepremMeksika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5