GÜNCELLEME 3- Muğla'daki orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, 4 uçak, 13 helikopter ile havadan, 126 arazöz ve 650 orman işçisi ile karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle yakındaki Zeytinköy Mahallesi jandarma ve orman ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler vatandaşların bölgeyi boşaltması için sürekli anons yapıyor.

- Yaşlı çift ve kedilerini jandarma kurtardı

Rüzgarın etkisiyle alevlerin Zeytinköy Mahallesi'ne sıçraması üzerine, yerleşim yerlerinde bulunan kişilerin tahliyesi için İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Numan Öksüz komutasında 77 personel olay mahalline geldi.

Öksüz, bölgede evlerini terk etmek istemeyen İsmail ve Arzu Çınar çiftini güçlükle ikna ederek, yaşlı çifti ve kedilerini makam aracına alıp sağlık ekiplerinin bulunduğu alana ulaştırdı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte ambulansta müdahale etti.

- Yangında yaklaşık 30 ev zarar gördü

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinköy'deki yangına, orman işçilerinin yanı sıra belediye ekipleri ve vatandaşların desteği ile müdahale edildiğini söyledi.

Bölgede rüzgarın 50 kilometre hıza ulaşması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü vurgulayan Yıldız, "Yangının etkili olduğu köyde 136 hanemiz var. Toplu olarak yangının etkilediği alanda 50-60 hane bulunuyor. Yangında şu ana kadar 30'a yakın evimiz zarar gördü. Çok şükür yaralımız ve can kaybımız yok." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşlara ait ekiplerin bölgede can siper hane çalıştıklarını anlatan Yıldız, "Hem burada yaşayan köylülerimiz hem de çevre köylerden gelen vatandaşlarımız ekiplere yardımcı oluyor. İnşallah hava kararmadan yangını kontrol altına almak amacındayız. Esas önemli olan can kaybının ve yaralının olmayışı. İnşallah kısa sürede kontrol altına alacağız." diye konuştu.

- "El birliğiyle çalışıyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Başkanı Bahattin Gümüş ise köy içerisinde 30'a yakın evin yangında zarar gördüğünü ifade etti.

En büyük tesellinin can kaybının olmaması olduğunu belirten Gümüş, "Burası 136 haneli 280 nüfuslu bir köy. Üreticiler, köye arılarını getirmişler. Yaklaşık 15 bin civarında arı kovanının zarar gördüğü söyleniyor. Biz de devletimizin tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalışıyoruz." dedi.

Muğla Sağlık İl Müdürü Cihan Tekin, 5 ambulans ve bir UMKE ekibi ile 20 personelin bölgede bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin yangına müdahale ederken elinde ve ayağında hafif yanıklar oluşan bir kişiyi hastaneye sevk ettiklerini bildiren Tekin, dumandan etkilenen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildiğini dile getirdi.

Öte yandan, bölgede görev yapan orman işçileri ve basın mensuplarını arılar soktu. Arı sokanlara bölgede bulunan sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Bu arada, Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, Muğla'daki orman yangını için bölgeye 2 helikopter, yangın söndürme uçağı, 5'er kişiden oluşan iki tim, 2 arazöz, su tankı ve ilk müdahale aracı gönderdiklerini kaydetti.











