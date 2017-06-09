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GÜNCELLEME 3 - Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi

- Kazada yaralanan 49 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi - Vali Şahin: - "(Kazanın nedeni) Şoförün muhtemelen uyuması, askerlerin ifadesine göre cep telefonuyla uğraşması veya kendi ifadesiyle 'Önümde tırlar vardı. Toparlayamadım, sonra gözüm karardı' diye yetkililere bir ifadede bulunuyor. 46 asker, 1 astsubay, 2 sivil şoför olmak üzere 49 yaralı var" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Samsun'da askerleri taşıyan otobüs devrildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 49 kişi yaralandı.

Askerleri Tokat'tan Samsun Çarşamba Havalimanı'na götüren Zehni Kasar idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ikisi sürücü ile biri astsubay 49 kişi yaralandı. Yaralılardan 17'si Samsun'daki hastanelere kaldırıldı, diğerleri Kavak Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Yaralılardan ikisi helikopter ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Vali İbrahim Şahin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, AA muhabirine, kazada yaralanan askerlerden birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Askerlerin izne gitmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldüğünü belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kavak'ı geçtikten sonra şoförün muhtemelen uyuması, askerlerin ifadesine göre cep telefonuyla uğraşması veya kendi ifadesiyle 'Önümde tırlar vardı. Toparlayamadım, sonra gözüm karardı' diye yetkililere bir ifadede bulunuyor. 46 asker, 1 astsubay, 2 sivil şoför olmak üzere 49 yaralı var. Bir askerimizin durumu ağır, onun dışındakileri tamamına yakını ayakta tedavi edildi. Hastanelerden taburcu edildikten sonra Sahra Sıhhiye Okulumuza alıyoruz. Daha sonra da komutanlarının uygun gördüğü şekliyle memleketlerine göndereceğiz."


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