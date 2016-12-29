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GÜNCELLEME 3 - Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Sinop'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ankara'dan Sinop'a giden bir seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Asarcık köyü mevkisinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tipi nedeniyle ekipler, kaza yerine güçlükle ulaştı.

Sinop Valisi Hasan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 03.50'de yolcu otobüsünün Asarcık köyü mevkisinde devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazada yaşamını yitirenlerin Şehriban Fidan (19), Güngör Gökoğlu, Ali Kuzyaka ve Hasan Günay olduğu, cenazelerin Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Fidan'ın, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yaralıların ise Boyabat, Sinop Atatürk ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki tedavileri sürüyor.

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