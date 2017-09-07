GÜNCELLEME 3 - Van'da trafik kazası: 8 ölü, 1 yaralı - İpekyolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk: - "Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLENLERİN VE YARALANAN KİŞİNİN İSMİ EKLENDİ

07 Eylül 2017 Perşembe 17:07