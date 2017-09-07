Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

GÜNCELLEME 3 - Van'da trafik kazası: 8 ölü, 1 yaralı

- İpekyolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk: - "Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLENLERİN VE YARALANAN KİŞİNİN İSMİ EKLENDİ

GÜNCELLEME 3 - Van'da trafik kazası: 8 ölü, 1 yaralı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan ikisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, ikisi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Öztürk, "Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor." dedi.

Kazada Abdullah Beyaztaş, Emin, Mahsun, Selman Özemre ile İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden'in hayatını kaybettiği, Süngül Özemre'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıVan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5