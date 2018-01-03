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GÜNCELLEME - ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyine acil toplanma çağrısı yapacaklarını duyurdu - Haley: - "ABD yönetimi, Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolar yardımı durduruyor" - "Filistinliler, müzakere masasına geri dönmeyi kabul edene kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna) yardımları yapmayacağız" DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - ABD, BMGK'dan İran için acil toplantı talep edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını söyledi.

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının "hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını" belirterek, gösterilere destek verdi.

Ülkedeki protestoların dış güçler tarafından yönlendirilmediğini ve halkın kendiliğinden sokaklara çıktığını belirten Haley, "İran halkının bu büyük cesaretini alkışlıyoruz." dedi.

Haley, İran hükümetinin "kendi halkını öldürmek gibi bir geçmişe sahip olduğunu" iddia ederek, İran'da devam eden protestolarla ilgili BMGK'ye acil toplanma çağrısı yapacaklarını bildirdi.

İran halkının "özgürlük için haykırdığını" savunan Haley, uluslararası topluma sessiz kalmaması ve özgürlüklere karşı saldırılar karşısında harekete geçmesi çağrısı yaptı.

- ABD, Pakistan'a 255 milyon dolar yardımını durduruyor

Kuzey Kore ile ilgili de değerlendirmede bulunan Haley, Pyongyang'ı yeni nükleer füze denemelerine karşı daha sert önlemler konusunda uyardı.

Pakistan ile ilgili Haley, "ABD yönetimi, Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolar yardımı durduruyor. Pakistan yıllarca ikili oynadı, hem bizimle çalıştı hem de Afganistan'daki askerlerimize saldıran teröristleri barındırdı. Bu oyun kabul edilemez." dedi.

Haley, terörle mücadelede Pakistan'dan daha fazla iş birliği beklediklerini ifade etti.

- ABD, Filistin müzakerelere dönene kadar UNRWA'ya yardımı durduracak

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına hem BMGK'de hem de BM Genel Kurulu'nda karşı çıkılmasının hatırlatılması üzerine Haley, bu kararın ABD halkının isteği olduğu söyledi.

Haley, İsrail ve Filistin sorununda barış sürecine destek verdiklerini ancak Filistin'in masaya gelmediğini ileri sürerek, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edene kadar (BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna-UNRWA) yardımları yapmayacağız." ifadesini kullandı.

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