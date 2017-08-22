Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

GÜNCELLEME - ABD'de tren kazası

- Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde park halindeki trene başka bir trenin çarpması sonucu 42 kişi yaralandı YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ ve AYRINTILAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - ABD'de tren kazası

UPPER DARBY (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde park halindeki trene başka bir trenin çarpması sonucu 42 kişi yaralandı.

Güneydoğu Pennsylvania Ulaşım Otoritesi (SEPTA) Sözcüsü Heather Redfern, yerel saatle 00.15'te Upper Darby bölgesindeki istasyonda yüksek hızlı trenin park halindeki trene çarpması sonu 42 kişinin yaralandığını açıkladı.

Trenin makinistinin hastaneden taburcu edildiğini belirten Redfern, hastaneye kaldırılan yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını belirtti.

Kazanın nedeni araştırılıyor.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hızlı TrenPennsylvaniaUpper Darby
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5