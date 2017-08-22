GÜNCELLEME - ABD'de tren kazası

UPPER DARBY (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde park halindeki trene başka bir trenin çarpması sonucu 42 kişi yaralandı.
Güneydoğu Pennsylvania Ulaşım Otoritesi (SEPTA) Sözcüsü Heather Redfern, yerel saatle 00.15'te Upper Darby bölgesindeki istasyonda yüksek hızlı trenin park halindeki trene çarpması sonu 42 kişinin yaralandığını açıkladı.
Trenin makinistinin hastaneden taburcu edildiğini belirten Redfern, hastaneye kaldırılan yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi olmadığını belirtti.
Kazanın nedeni araştırılıyor.