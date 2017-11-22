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GÜNCELLEME - Ablasını ve yeğenlerini silahla rehin aldı

- Adana'da cezaevi firarisinin, polislerin kendisini yakalamaya gelmesi üzerine silahla rehin aldığı ablası ve iki yeğeni düzenlenen operasyonla kurtarıldı - Özel harekat ekiplerine silahla ateş ederek bir polisin yaralanmasına neden olan zanlı yakalandı REHİNELERİN KURTARILMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Ablasını ve yeğenlerini silahla rehin aldı

ADANA (AA) - Adana'da cezaevi firarisinin, polislerin kendisini yakalamaya gelmesi üzerine silahla rehin aldığı ablası ve iki yeğeni düzenlenen operasyonla kurtarıldı, zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri cezaevi firarisi Fatih K'nin, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde ablasının evinde kaldığını belirledi.

Güvenlik güçlerinin kendisini gözaltına almaya geldiğini gören şüpheli, silahla evdeki ablası ve iki yeğenini rehin aldı. Bunun üzerine polis, evin bulunduğu sokağa giriş çıkışları kapattı.

Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Şüphelinin rehineleri bırakmaya ikna olmaması üzerine evin kapısından ve balkondan içeri giren özel hareket polisleri, gaz kullanarak operasyon düzenledi.

Bu sırada zanlının kapıdan giren ekibe silahla ateş etmesi sonucu bir özel hareket polisi hafif şekilde yaralandı. Cezaevi firarisi, balkondan giren diğer ekibin müdahalesiyle yakalandı.

Fatih K'nin ablası ve iki yeğeni polis tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Yaralanan polis memuru ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının cezaevi firarisi olduğunu belirterek "Bir arkadaşımız hafif yaralandı. Rehin alınanlar zanlının ailesinden. Gaz kullanarak müdahale ettik. Şahsı yakaladık." ifadesini kullandı.

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