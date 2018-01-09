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GÜNCELLEME- Ablukadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor  

- Suriye'de Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya hava ve kara saldırıları devam ediyor  - Bugünkü saldırılarda 26 sivil hayatını kaybetti  - Son 12 günde ölü sayısı 147'ye ulaştı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ  

GÜNCELLEME- Ablukadaki Doğu Guta'ya saldırılar sürüyor  

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 26 sivil yaşamını yitirdi.  

Esed rejimine bağlı güçler Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Sakba, Arbin ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.  

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırılarında Sakbe'de 3, Hammuriye'de 13, Haresta, Arbin ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybetti.

  Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 7 sivil öldü. 

 Yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak çıkarmayı başaran Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.   Saldırılarda yaralanan çok sayıda sivil, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

  Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.  

- Son 12 günde 147 sivil öldü  

Sivil Savunma ekipleri sosyal medya hesaplarından bugün paylaştıkları bilgide, Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da önceki 11 günde 121 sivilin öldüğünü, 580 sivilin yaralandığını belirtti.

  Söz konusu süre içerisinde bölgeye 453 hava, 440 karadan karaya füze ve 2 bin 311 topçu saldırısı olurken Sivil savunma ekipleri 42 sivili enkaz altından kurtarmayı başardı.  

Bugünkü saldırılarla Doğu Guta bölgesinde son 12 günde yaşamını yitiren sivil sayısı 147 oldu.  

Sivil Savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017 yılında düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma görevlisi, toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.

  Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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AblukaBeşşar Esed RejimiDoğu GutaSaldırı
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