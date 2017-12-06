GÜNCELLEME - Adana merkezli 6 ildeki terör operasyonu

ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK'ya yönelik Adana, İstanbul, Diyarbakır, Adıyaman, Bursa ve Batman'da 23 Kasım'da düzenlediği operasyon kapsamında aranan 3 zanlı daha yakalandı.



PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryelik yaptığı öne sürülen 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çoğunluğu eğitim ve hukuk fakültesi öğrencisi zanlıların, yaklaşık bir hafta önce tutuklanan terör örgütünün Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi kapsayan sözde Çukurova alan sorumlusu olduğu iddia edilen S.D. ile irtibatlı oldukları öne sürüldü.



Şüphelilerin, eğitim gördükleri üniversitelerde 27 Kasım'dan sonra terör örgütü adına faaliyetlerini arttırmayı hedefledikleri, izinsiz eylemler ve yürüyüşler yapmayı planladıkları iddia edildi.



Adana merkezli 6 ilde 23 Kasım'da PKK/KCK'nın üniversite ve gençlik yapılanmasında yer aldığı, örgüte finans sağladığı ve kuryeliğini yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalanmış, daha sonra gözaltı sayısı 29'a yükselmişti.

