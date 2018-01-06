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GÜNCELLEME - Adana'da asansör halatının kopması

- Kozan ilçesinde engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da asansör halatının kopması

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde engelli asansör halatının kopması sonucu kabinle zemine düşen iki kişiden biri, yaralı olarak sevk edildiği hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ali Demiryürek (57), eşi Hatice Demiryürek (52) ile birlikte Çanaklı Mahallesi'nde bulunan 2. kattaki evine kendisi için yaptırılan engelli asansörünü kullanarak çıkmak istedi.

Bu sırada halatın kopması sonucu kabinle beraber son kattan zemine düşen Demiryürek çifti, yaralandı.

Kozan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Ali Demiryürek, durumunun ağır olması sebebiyle Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine, Hatice Demiryürek ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Ali Demiryürek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hatice Demiryürek'in tedavisi ise sürüyor.

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