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GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonu

- İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu öne sürülen Rus şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Adana'da DEAŞ operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda İncirlik Üssü ile Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik eylem arayışında olduğu iddia edilen Rus zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonel çalışmalarda, kentte örgüt adına İncirlik Üssü ve Alevi dernekleri ve vatandaşlara yönelik keşif ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen Rusya vatandaşı Renat Bakiev'in yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince de "tehdit" suçundan arandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Bakiev, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu, propagandasını yaptığını, örgüt adına eylemde bulunmak üzere Adana'da olduğunu belirtti. Zanlı, İncirlik Üssü'ne veya burada bulunan bir uçağa eylem yapmayı planladığı, bunun için drone temin etmeye çalıştığı, daha önce cihat yapmak amacıyla Suriye'de olduğu ve burada DEAŞ örgütü adına ABD kuvvetlerine yönelik yapmaya çalıştıkları bir eylemin başarısız olduğu, İncirlik Üssü'nde keşif çalışması yaptığı, yapılacak eylemde kullanılacak drone için Telegram üzerinden örgüt mensupları ile görüşme yaparak 2 bin 800 lira para istediğini belirtmiştir."

Açıklamada ayrıca, şüphelinin Adana'da bulunduğu sürede Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının sohbetlerine katıldığı bilgisine de yer verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

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AdanaDEAŞEylem ArayışıRusya Vatandaşı
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