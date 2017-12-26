GÜNCELLEME - Adana'da otele FETÖ operasyonu

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele gerçekleştirilen operasyonda otel sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyelerinin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otelde toplantılar düzenledikleri belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli K.E'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği ve örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi.

Şüpheli K.E'nin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E'nin de sosyal medya üzerinden örgüt elebaşı hakkında paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldığı tespit edildi.

- Adil Öksüz de otelde toplantı yapmış

Soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı tespit edildi.

Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığının toplantıya katılanlar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediği yönünde araştırma yaptığı da öğrenildi.

- Kamera kayıtları silinmiş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında oteldeki kamera kayıtlarının silindiğini, görüntülerin kaydedildiği hard disklerin de hurdacıya satıldığını tespit etti.

Polis tarafından bir hurdacıda bulunan hard disklere el konulurken, oluşturulan özel ekip silinen Adil Öksüz'e ait görüntüleri geri getirmek için çalışma başlattı.

Hard disklerin bir bölümünün incelemesi Adana'da devam ederken, bir bölümü de incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

- İncirlik Üssü'nde görevli örgüt üyeleri de toplantıya katılmış

Otelin çevresinde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarında da Öksüz'ün izini bulmak için incelemeler devam ediyor.

Bu arada, gözaltına alınan sanıklar ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan savcılıkça, Adil Öksüz'ün Adana'da operasyon yapılan otelde, terör örgütünün çeşitli bölgelerdeki mahrem imamları ile 4 ayrı toplantı yaptığı belirlendi.

Öksüz'ün toplantılarına örgütün İncirlik Üssü'nde faaliyet gösteren üyelerinin de katıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.